В альянсе объяснили свое недовольство особенностями российского товара

В Организации Североатлантического договора (НАТО) испугались выпущенных в России зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Речь идет о закупленных Турцией установках. Так, генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг объяснил критику со стороны альянса техническими особенностями российского товара.

"Я повторно отметил озабоченность НАТО этим решением. Эти системы недостаточно совместимы с возможностями ПВО НАТО и несут потенциальную угрозу для военной авиации стран альянса", – цитирует Столтенберга "ТАСС".



Между тем, отмечает агентство, комплексами класса ниже, С-300, которые интегрированы в систему, оснащена греческая армия. Однако относительно них у альянса не возникает претензий.

Впрочем, Столтенберг обратил внимание на то, что Анкара не против приобретения комплексов ПВО у Запада, и пообещал, что НАТО поможет ей в охране границы с Сирией. Кстати, основной причиной закупки С-400 у России, оправдались в Турции, стало нежелание обращаться к блоку для размещения систем ПВО вдоль рубежей.

В России настороженность Организации объяснили по-своему, удивившись ее панике (орфография и пунктуация авторов оригинальны).

"В НАТО я вижу только смешных военных клоунов, которые боятся чужого вооружения. Какого черта тогда суете свой нос куда не просят?!", "Не нападайте на Турцию и не будет никакой угрозы.. Все просто", "Так, как бы С-400 и изготовлены для того, что бы создать проблемы НАТО. В чем озабоченность?", "Ах, как приятно слышать, когда у НАТО такие "озабоченности", прямо бальзам на душу", "Вся угроза в том что наши системы показывают разницу цена, эффективность не в пользу систем НАТО", – отреагировали на новость читатели RT.