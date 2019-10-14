Американцы назвали слабые места F-35

Тормозной парашют суперсамолета требует доработки

Истребители пятого поколения F-35A Lightning II, которые должны были заставить Россию трепетать, оказались далеки от совершенства. Причем этот факт признали даже в США.

Оттуда пришло известие о том, что норвежцы обнаружили в летательных аппаратах дефект. Как пишет американское издание Defense News, самолет подвел тормозной парашют. Он держится, как говорится, на честном слове и нуждается в доведении до ума. Изъяны наблюдаются у стоящих на вооружении Норвегии истребителей.

Именно с их помощью местные военные собрались шпионить за российскими подлодками, а также отгонять самолеты РФ от своих границ.

F-35 Lightning II разрабатывает американская корпорация Lockheed Martin. При этом цена ее "детища", по мнению экспертов, не соответствует качеству.