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Американцы назвали слабые места F-35

Американцы назвали слабые места F-35
Фото: pixabay.com
Тормозной парашют суперсамолета требует доработки

Истребители пятого поколения F-35A Lightning II, которые должны были заставить Россию трепетать, оказались далеки от совершенства. Причем этот факт признали даже в США.

Оттуда пришло известие о том, что норвежцы обнаружили в летательных аппаратах дефект. Как пишет американское издание Defense News, самолет подвел тормозной парашют. Он держится, как говорится, на честном слове и нуждается в доведении до ума. Изъяны наблюдаются у стоящих на вооружении Норвегии истребителей.

Именно с их помощью местные военные собрались шпионить за российскими подлодками, а также отгонять самолеты РФ от своих границ. 

F-35 Lightning II разрабатывает американская корпорация Lockheed Martin. При этом цена ее "детища", по мнению экспертов, не соответствует качеству. 

Ксения АНДРЕЕВА
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