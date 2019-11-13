"Армату" сравнили с "Тигром" вермахта

Супертанки уходят в прошлое

Российская "Армата", как и ее прообраз, засекреченный "Объект 195", представляют из себя "супертанки", которые задумывались только для одной цели: превзойти все существующие машины НАТО.

В этом смысле, по мнению авторов журнала The National Interest, "Армата" и Объект-195 (Т-95) чем-то похожи на "Тигр" времен Второй мировой войны. Немцы задумывали этот танк, чтобы доминировать и превзойти тяжелый советский КВ-1.

Один "Тигр" стоил 800 тыс. рейхсмарок – в два раза дороже любого танка тех времен. То же самое можно сказать и об "Армате" или новейшем "Абрамсе".

По мнению западных экспертов, российский супертанк – это не "Армата", а Т-95. Т-14 является его упрощенной версией, которая пока так и не закрепилась в войсках из-за высокой цены. Военные до сих пор не уверены, что есть смысл закупать такие дорогие машины. Например, некоторым танкистам не нравится то, что танк слишком высокий, и в него проще попасть из ПТРК или гранатомета.

Этих недостатков был лишен Т-95. Кроме того, у машины были и явные преимущества, например радиолокационный прицел над стволом. Его можно было использовать в плотной дымовой завесе, когда оптический и тепловой прицел были уже не так эффективны. Наконец, конек Т-95 – это мощная 152-мм пушка, которая должна была поражать цели за горизонтом с помощью дронов-разведчиков.

С другой стороны, "Армата" обладает лучшими системами РЭБ, что очень актуально в условиях современного конфликта.

Но станут ли новейшие "Абрамсы" и "Арматы" решающим фактором в потенциальном конфликте? В ближайшие годы точно нет. Россия продолжит делать ставку на Т-72Б3, Т-90 и Т-80, а США на обычные "Абрамсы". "Тигры" так и не смогли изменить ход войны, потому что с танками решает количество, и 200 Т-72Б3 – это гораздо опаснее, чем 50 "Армат".

