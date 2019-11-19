"Армату" опять притормозили

Поставка может перенестись на следующий год

Первая партия танков "Армата" поступит в войска в конце 2019 – начале 2020 года. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов на полях авиасалона Dubai Airshow 2019.

"В настоящее время завершается подготовка производства, изготовлена опытно-промышленная партия", – цитирует ТАСС топ-менеджера.

Ранее сообщалось, что первые 12 серийных Т-14, а также четыре бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) Т-16 поступят на вооружение до конца года.