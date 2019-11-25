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На Западе назвали главные проблемы "Арматы"

На Западе назвали главные проблемы "Арматы"
Фото: Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Танк так и не ушел в серию

Российский танк нового поколения Т-14 "Армата" обласкан не только российскими, но и западными СМИ. Его ставят намного выше немецкого "Леопарда" или французского "Леклерка", а равным противником называют лишь "Абрамс" SEP v4, который толком еще не начал поступать в войска.

Однако общепризнанный факт, что российские танкисты вот уже который год ездят на Т-72Б3, Т-90А, с недавних пор на Т-80БВМ, но "Армату", как говорится, "в глаза не видели". Только на парадах.

На данный момент все Т-14 – это предсерийная партия из 20 машин. А по контракту, заключенным между Минобороны и "Уралвагонзаводом", последний должен должен поставить 132 машины на платформе "Армата", включая Т-14, БМП Т-15 и БРЭМ Т-16.

Об этом стало известно еще в прошлом году на форуме "Армия-2018". В войска планировали поставить два батальонных комплекта Т-14 и один комплект Т-15. Опытно-войсковая эксплуатация по плану должна проходить во 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии ЗВО.

Но пока никаких новостей об "Армате" не поступало. В августе на "Уралвагонзаводе" побывал министр обороны Сергей Шойгу, после чего в СМИ заподозрили, что с "Арматой" что-то не так.

По мнению журнала "Военно-промышленный курьер", проблема в постоянной смене топ-менеджеров "Уралвагонзавода", а также "кусачей" цены "Арматы".

Судя по всему, военные просто "притормозили" и продолжают делать ставку на модернизированные танки прошлых поколений – Т-72Б3, Т-80БВМ. Кроме того, большие надежды военные связывают с Т-90М.

Фото: www.globallookpress.comЖурнал The National Interest находит странным, что в то время как западные эксперты хором нахваливают танк нового поколения, ругая старые "Абрамсы" и "Леопарды", Россия особенно не торопится закупать Т-14. Издание также объясняет это высокой стоимостью единицы "Арматы" – порядка $4 млн.

Кроме того, у "Арматы" есть и другие проблемы. Одна из низ связана с бронированной капсулой. Повернуть ее, как башню, нельзя, так как упор делается на датчики. Это может сказаться на обзоре, если электроника подведет. Наконец, для нового орудия разрабатывается новая номенклатура боеприпасов, и это тоже требует времени.

Александр ИЛЬИН

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