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На заводе объяснили провал двигателя для "Арматы"

На заводе объяснили провал двигателя для "Арматы"
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Разработка "Чайки" оказалась слишком сложной

На Челябинском тракторном заводе назвали причины, по которым работа над дизелем "Чайка" для "Арматы" была прекращена.

В ответ на официальный запрос "Mil.Press Военное" замгендиректора ЧТЗ по спецпродукции Валерий Костюченко сообщил, что разработка двигателя была "исключительно сложной в техническом плане".

По его словам, завод впервые столкнулся с ограничениями по габаритами теплоотдаче. А НИОКР потребовала применение новых конструкционных материалов, систем, компонентов и наукоемких технических решений, которые "до настоящего времени не применялись".

Фактически представитель ЧТЗ признал, что условия госконтракта и сроки исполнения были невыполнимыми. Завершить разработку "Чайки" планировалось еще в ноябре 2015 г., и на проведение НИОКР у ЧТЗ было менее полутора лет, и этого оказалось недостаточно.

От предприятия потребовали сделать три двигателя и комплектующие к ним, а также провести предварительные испытания, в том числе, длительные на надежность в объеме 400 моточасов. Затем, через небольшой промежуток времени, у ЧТЗ требовали еще пять двигателей.

По мнению опрошенных изданием специалистов, параметры двигателя были вполне достижимы, однако руководство завода совершило ошибку, согласившись на такие сжатые сроки.

Фоторепортаж
"Армату" ждут в войсках через два года
Фото: GLOBAL LOOK press/Olga Sokolova Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Александр ИЛЬИН

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

укр
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*Армата*-это вчерашний день российского металлолома !!!
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