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Все по-новой: в России забраковали двигатель для "Арматы"

Все по-новой: в России забраковали двигатель для "Арматы"
Фото: commons.wikimedia.org/Nickel nitride
Дизель "Чайка" признали негодным

В России начинает проясняться одна из причин задержки платформ "Армата" и "Курганец", которые Москва давно позиционирует как опережающие западные аналоги.

Перспективный двигатель "Чайка", которым планировалось оснастить танк Т-14 "Армата", БМП Т-15, ремонтно-эвакуационную машину Т-16 и всю платформу "Курганец", так и не уйдет в серию из-за недоработок и технически недостижимых параметров.

Об этом сообщает Mil.Press со ссылкой на официальный ответ исполняющего обязанности генерального директора Челябинского тракторного завода (УРАЛТРАК) Валерия Костюченко.

По его словам, НИОКР по разработке двигателя закроют в первом квартале этого года, а научно-технический задел используют в перспективных конструкциях.

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что государственные испытания перспективных боевых машин на платформах "Курганец-25" и "Бумеранг" завершат по плану в 2022 году.

Стоит отметить, что в серию "Курганец-25" должен был уйти еще в 2017 году, аналогично все сроки были провалены и с платформой "Армата".

Александр ИЛЬИН

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