Т-95 существенно превосходил "Армату"

Свой лучший танк Россия просто забросила

Российский танк четвертого поколения Т-95 на закате холодной войны просто был обязан стать лучшей машиной в мире. Однако развал СССР помешал этому плану осуществиться. Если бы машину удалось довести до ума, возможно, она бы превзошла "Армату".

К таким выводам пришли авторы The National Interest. проанализировав боевые возможности экспериментального танка. Необитаемая башня, как у "Арматы", невероятно мощная 152-мм пушка с возможностью стрельбы управляемыми ракетами и даже ядерными снарядами – все это про танк Т-95 или "Объект-195", как его еще называли. Достаточно сказать, что начальная скорость снаряда достигала 2 км/с.

Т-95 должен был использовать бронебойные подкалиберные снаряды. Они пробивали броню любого танка НАТО. Они "прошили" бы защиту современного "Абрамса" и сегодня. Хотя ради справедливости нужно признать, что у США есть такие же.

При этом танк стрелял очень точно, так как был оснащен специальным радиолокационным прицелом, который был установлен прямо над стволом. Машину готовили для сетецентрических войн, поэтому предусматривалось целеуказание с привлечением беспилотников. У СССР были наработанные технологии, только после 1991 года они были заброшены на годы, и теперь Россия оказалась в роли догоняющей.

Т-95 планировали оснастить активной защитой, динамической броней "Реликт", которая сейчас стоит на Т-90, Т-72Б, Т-80БВ. Изначально она разрабатывалась именно для "Объекта-195".



Кроме того, Т-95 был очень могуч. Мощность четырехтактного, Х-образного, 12-цилиндрового двигателя объемом 35 литров достигала 1650 л.с.

Позже проект свернули в пользу более "скромной" машины – Т-14 "Армата". По мнению экспертов, конструкция платформы "Армата" более простая и консервативная по сравнению с "Объектом-195".