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Ни у кого такого нет: Россия создает уникальный снаряд

Фото: mil.ru
Отечественная оборонка начала работу над новейшим управляемым боеприпасом для артиллерии

В России ведется разработка артиллерийского снаряда, у которого не будет аналогов в мире. Об этом завил управляющий директор завода-разработчика КБ Точмаш им. Нудельмана Валерий Макеев. 

По его словам, калибр перспективного снаряда составит 57 мм, передает РИА "Новости". Другие детали новой разработки он не стал сообщать.

Как отмечает телеканал "Царьград", боеприпасы такого типа как правило используются советскими зенитно-артиллерийскими комплексами С-60, которые были созданы в 40-е годы. С-60 используют зенитные пушки АЗП-57 калибра 57 мм, которые получили широкое распространение в мире.

Кроме того, в России начата разработка управляемого танкового выстрела, который должен заменить выстрел "Кобра" калибра 125 мм, передает РИА ФАН.


Артем ВЕСЕЛЫЙ
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