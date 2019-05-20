В России придумали снаряды будущего

Боеприпасы будут подрываться в самый нужный момент

На "Техмаше" начали испытывать "умные" взрыватели для реактивных систем залпового огня (РСЗО). Они смогут сами оценивать ситуацию и принимать решение о подрыве в необходимой точке траектории.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора "Техмаша" Александра Кочкина. По его словам, сейчас проходят предварительные испытания, на которых выявляются все проблемные вопросы, но "динамика достаточно положительная".

В феврале этого года глава "Техмаша" Владимир Лепин заявил, что российские РСЗО, в том числе, "Торнадо-Г" оснастят "умными" взрывателями, причем опытные образцы будут готовы к 2020 году.

Как стало известно в мае, Минобороны уже заказало первую опытно-промышленную партию новых 30-мм снарядом с управляемым подрывом, и в ближайшее время начнутся госиспытания. Применять их планируют не только в артиллерии, но и в авиационной технике, военно-морской, а также технике сухопутных войск.

Как отмечал в интервью ТАСС управляющий директор НПО "Прибор" Юрий Набоков, российская система управления снарядом – лазерная и требует установки только блока лазерного управления. При этом изменения компоновки всей боевой машины не требуется, поэтому системы обходятся дешевле зарубежных аналогов.

На "Техмаше", судя по всему, намерены оснастить "умными" взрывателями снаряды большего калибра.