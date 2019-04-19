США готовят "снаряд-убийцу" "Арматы"

Боеприпасы будут настраивать в зависимости от цели

После того как Россия презентовала всему миру танк нового поколения Т-14 "Армата", который хоть никак и не доедет до регулярных частей, но все же является весьма интересной машиной, США были вынуждены быстро найти "противоядие". Как известно, это новый "Абрамс" M1A2 SEP v4, который американцы уже называют грозой русских танков и лучшей машиной в мире.

Танк не только напичкан современной электроникой и оборудован самой современной защитой, но и получил новый снаряд AMP. Как уверяют разработчики, он заменит четыре обычных снаряда, так как на нем можно будет настраивать взрыватель в зависимости от ситуации на поле боя.

По данным Defense Maven, АМР заменит M830 противотанковый. Еще его называют High Explosive Anti-Tank, сокращенно HEAT, что переводится с английского как жара. В этой модификации новый снаряд должен нанести урон российским танкам, включая "Армата".

Аналогично заменят M830A1 – многоцелевой противотанковый (Multi-Purpose Anti-Tank, MPAT). К слову, MPAT задумывался для уничтожения российских вертолетов Ми-24.

Настроить АMP можно и таким образом, что это будет M1028 Canister для уничтожения живой силы противника. Снаряд набит поражающими элементами, которые буквально "выкашивают" пехоту.



Наконец, будет упразднен M908, который предназначен для уничтожения укреплений.

АMP заменит все эти снаряды. По данным Northrop, танкисты, используя систему управления вооружением, будут выбирать вид снаряда, словно в компьютерной игре. Боевой опыт показывает, что нередко снаряды выбираются неправильно, и это может дорого обойтись экипажу. Например, выезжая навстречу пехоте, экипаж может нарваться на танк противника. И без противотанковых снарядов придется несладко.

AMP также можно запрограммировать на взрыв в воздухе на подлете к цели. Таким образом можно поразить вертолеты или штурмовики противника. Также снаряд можно настроить таким образом, что он взорвется внутри, а не сразу от удара. Это особенно эффективно против легкобронированной техники, где может находится личный состав.

Снаряд Point Detonate специально создан для пробивания железобетонных стен толщиной до 8 дюймов. Такими снарядами обычно поддерживают действия спецназа, когда нужно выбить боевиков из их укреплений.