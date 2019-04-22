Неограниченный радиус: в США признали превосходство "Сармата"

Однако у ракеты нашлось множество проблем

Российскую термоядерную ракету "Сармат" или "Сатана-2", как ее уже "ласково" называют, признали самым реальным и опасным оружием из стратегических новинок Москвы. Царь-торпеду "Посейдон" в Штатах откровенно считают блефом, как крылатую ракету с ядерной силовой установкой "Буревестник". А вот в "Сармат" американцы верят, однако сомневаются, что русские смогут так быстро принять ракету на вооружение в 2020-21 годах.

Авторы The National Interest приводят слова российского президента Владимира Путина, который заявил, что завершающие испытания ракеты "Сармат" проходят успешно. По мнению NI, подобная формулировка слишком неопределенная и ракету могут принять на вооружение как в будущем году, так и через несколько лет, так как испытания новых межконтинентальных баллистических ракет настолько ответственное дело, что сроки могут быть легко сдвинуты вправо.

Действительно, бросковые испытания ракеты переносились с 2015 на 2016 год, а затем еще на год позже. Запуски 2017 годы выявили серьезные технические недостатки механизма выброса ракеты.



Только несколько месяцев назад председатель Научно-технического совета Роскосмоса Юрий Коптев заявил, что российским инженерам, наконец, удалось устранить технические проблемы "Сармата".

"Очень серьезный этап был проведен в прошлом году. Это проведение бросковых испытаний, которые подтвердили правильность всех основных технических решений, – цитирует ТАСС специалиста.

Как полагает NI, слишком рано делать вывод, что работа над ракетой возобновилась в новой силой. Показателем станут летные испытания, которые состоятся в Плесецке во втором квартале этого года. Только после них можно будет говорить о реальных сроках принятия на вооружение.