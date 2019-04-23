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Новые ракеты F-35B ослепят радары С-400

Фото: www.globallookpress.com
Запад выбирает новую тактику

Британцы рассекретили информацию о новейших авиационных ракетах на базе платформы SPEAR, которые предназначены для уничтожения радаров на земле.

В частности, новое оружие получат истребители пятого поколения F-35B, которые смогут разместить их во внутренних отсеках, сохраняя тем самым свою малозаметность. Предполагается, что благодаря новинке, F-35 сможет безнаказанно "лишать зрения" лучшие ЗРК мира, в том числе российские С-400.

Как пишет "Военное.РФ", речь идет о ракетах "воздух-земля" SPEAR-Glide и SREAR-EW. В марте 2016 года компания-производитель MBDA заключила контракт с Минобороны на адаптацию обычных SPEAR к размещению во внутреннем отсеке истребителя. Кроме того, четырехлетний контракт на сумму более $530 млн предполагает модернизацию этих ракет для размещения ее на "Тайфунах", которые могут действовать в связке с F-35B.

Фото: www.globallookpress.comДальность SPEAR, по данным разработчика, превышает 140 км. Это означает, что F-35 придется выпустить ракету, находясь в зоне действия радара С-400. Однако без ракет на внешних узлах подвески новейшие истребитель может и проскочить.

Точность у SPEAR очень высокая благодаря сложной системе наведения: тепловизионно-радиочастотный датчик плюс полуактивная лазерная головка самонаведения с расширенными алгоритмами и возможностями обработки данных. Ракета наводится, в том числе, по GPS и при этом защищена от помех, которые умеют наводить российские средства РЭБ. Также на ракете стоит гиростабилизатор производства UTC Aerospace Systems.

Александр ИЛЬИН
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