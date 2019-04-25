Американцы поразились элементарной конструкции и высокой эффективности устройства

Простота и дешевизна необычной ракеты-дрона, предназначенной для уничтожения вражеских беспилотников, является ее главным и неоспоримым достоинством. Беспилотные летательные аппараты не смогут укрыться от нового российского оружия. К такому выводу пришли американские журналисты.



Внимание заокеанского издания C4isrnet привлекла снятая телеканалом "Звезда" телепрограмма, в которой демонстрируется применение охотника на квадрокоптеры. Ракета наносит таранный удар без использования взрывчатки по зависшему в небе дрону и сбивает его. В сюжете отмечается, что новая разработка является эффективным и недорогим средством противодействия вражеским БПЛА.

Ракета выглядит так, будто она сделана из картона, а вместо ракетного двигателя приводится в движение одним винтом. Однако внешняя простота является и преимуществом аппарата, отмечает обозреватель американского издания Келси Атертон.

"Простота и, вероятно, низкая стоимость создают потенциально новую альтернативу для сбивания дронов: вместо использования дорогих ракет или сложных глушителей почему бы не отправить одноразового робота на таран?"

– задается вопросом журналист.

Из дорогого оборудования в ракете – только сенсор и навигационная система. В остальном она выглядит так, что кажется, будто "радиолюбитель способен собрать ее в гараже", говорится в статье.

"Картонная" ракета имеет систему управления, позволяющую нанести точный удар по дрону, достаточный для того, чтобы сбить его. К тому же она имеет небольшие размеры и может запускаться вручную, что делает ее удобной для применения пехотинцами. Если дрон, наносящий таранные удары, в итоге снабдят складными крыльями, боевые подразделения могут получить несколько таких ракет. В полевых условиях они "отключат" любое наблюдение сверху.

Дешевизна ракеты позволяет ей стать наиболее подходящим средством борьбы с недорогими беспилотниками, которые, как показывает практика, часто используются в качестве разведчиков или носителя оружия. Отсутствие взрывчатки позволяет снизить потенциальный риск при отражении близких атак. К тому же ракета-дрон работает довольно тихо, что тоже может стать ее преимуществом.

В настоящий момент новый аппарат проходит испытания. Если в Вооруженных силах РФ признают его полезным, программа контрдронов может получить стремительное развитие.

Ранее концерн "Калашников" представил альтернативное устройство для уничтожения вражеских беспилотников. Оно представляет собой радиоэлектронное ружье, способное поражать небольшие летательные аппараты при помощи микроволнового импульса.