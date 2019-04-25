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На Западе рассекретили подлодку "Белгород"

Фото: mil.ru
"Посейдон" оказался лишь одним из аппаратов, которые она может нести

Минобороны засекретило спуск на воду подлодки "Белгород" – носителя термоядерного "Посейдона". Субмарина получилась самой длинной в мире, опередив по этому параметру все подлодки ВМС США. Ее длина  – 184 метра, в то время длина перспективной американской "Колумбии" составит 171 метр.

Типовую подлодку "Антей" специально удлинили на 30 метров, при этом водоизмещение увеличилось до 30 тыс. тонн. Это в два раза больше, чем у американских "Огайо" с баллистическими ракетами.

"Белгород" – это не просто подлодка, а носитель подводных аппаратов, одним из которых является "Посейдон". Как пишет Popular Mechanics, субмарина может нести аппарат на "спине", за рубкой, или на мини-подлодке "Лошарик", которая прикрепляется к нижней части корпуса и отсоединяется от нее.

Фото: facebook.com/mod.mil.rus

По данным военного эксперта Саттона, который специализируется на подводном флоте, лодка будет находиться в составе ВМФ РФ, однако управляться секретным отделом Главного управления глубоководных исследований.

Как полагает Саттон лодка не будет очень скрытной, так как построена достаточно давно, но и задачи у нее будут другие. Например, запустить "Посейдон", который дальше уже будет действовать сам.

Кроме того, эксперт предполагает, что "Белгород" поможет опутать океан сетью обнаружения подводных лодок "Гармония". А также поможет проводить секретные операции с применением "Лошарика".

Александр ИЛЬИН
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