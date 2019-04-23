Минобороны засекретило спуск на воду "Белгорода"

Подлодку запретили снимать

Субмарину "Белгород", построенную по спецпроекту для "Посейдона", спустили на воду в Северодвинске. Однако, как передает РИА "Новости", из-за особой секретности проекта аккредитованным журналистам запретили снимать лодку на фото и видео.

Скорее всего, Минобороны само опубликует позже видеоролик и снимки. Ранее сообщалось, что спуск на воду субмарины будет наблюдать Владимир Путин, находящийся в это время на предприятии "Северная верфь" с официальным визитом. Ранее военное ведомство выложило видео испытаний подлодки "Белгород".