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Минобороны засекретило спуск на воду "Белгорода"

Кадр youtube.com
Подлодку запретили снимать

Субмарину "Белгород", построенную по спецпроекту для "Посейдона", спустили на воду в Северодвинске. Однако, как передает РИА "Новости", из-за особой секретности проекта аккредитованным журналистам запретили снимать лодку на фото и видео.

Скорее всего, Минобороны само опубликует позже видеоролик и снимки. Ранее сообщалось, что спуск на воду субмарины будет наблюдать Владимир Путин, находящийся в это время на предприятии "Северная верфь" с официальным визитом. Ранее военное ведомство выложило видео испытаний подлодки "Белгород".

Александр ИЛЬИН
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