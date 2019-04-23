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Путин спустит на воду "Посейдон" из Санкт-Петербурга

Фото: facebook.com/mod.mil.rus
Подлодка-носитель практически готова к бою

В Северодвинске сегодня спустят на воду подлодку специального назначения "Белгород". Как известно, она станет носителем подводного аппарата "Посейдон" или "Царь-торпеды" с термоядерным зарядом.

Как сообщает ТАСС, спуск на воду по телемосту будет наблюдать из Санкт-Петербурга Владимир Путин. В этот момент он будет находиться на заводе "Северная верфь", где примет участие в торжественной церемонии закладки стыковки и спуска на воду кораблей для ВМФ РФ.

В частности, речь идет о двух фрегатах проекта 22350 и стыковке блоков корпуса корвета "Меркурий" проекта 20386.

Что касается "Белгорода", то подлодка после спуска на воду будет достраиваться на плаву. По плану испытания ядерного реактора и швартовые испытания пройдут в этом году. Сам "Посейдон" засекречен, и данных о предстоящих испытаний "Царь-торпеды" нет. На Западе считают ее чистым блефом, однако российские военные эксперты напоминают, что разработка этого оружия началась еще в советское время, поэтому проект вполне реальный, уже другой вопрос – целесообразность его применения и принятия на вооружение. 

Александр ИЛЬИН
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