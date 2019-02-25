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Вместо "Посейдона" военные показали "Саров"

Кадр youtube.com
В США раскритиковали видео Минобороны

Западные эксперты продолжают настаивать на том, что российский беспилотный глубоководный аппарат на ядерной силовой установке не более чем блеф Москвы и один из видов психологического оружия. Не убедило их в обратном и новое видео с испытаний "Посейдона", которое опубликовали российские военные.

По мнению авторов журнала The National Interest, вместо того, чтобы показать "Царь-торпеду" в действии, авторы видео зачем-то сняли российских моряков в подлодке, напоминающей Б-90 "Саров". Затем через зеленоватый фильтр зрителям показывают нос субмарины, разрывающей толщу воды.

Справедливости ради, нужно отметить что в ролике показан запуск подводного аппарата, который сначала демонстрируется в цехе. Однако, западные эксперты, по все видимости, ожидали увидеть разрывающий толщу воды "Посейдон" на скорости 200 км/час, и данное видео их, разумеется, разочаровало.

Александр ИЛЬИН
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