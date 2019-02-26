На Камчатку стянули комплексы "Бал"

Россия наращивает оборонный потенциал на Тихом океане

На фоне зашедших в тупик переговоров о передаче двух Курильских островов Японии, которая, судя по всему, так и не состоится, Россия укрепляет тихоокеанские военно-морские базы.

Как накануне сообщило РИА "Новости" со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Николая Воскресенского, в Петропавловск-Камчатский доставили десять противокорабельных комплексов "Бал", оснащенных ракетами Х-35.

По данным ведомства, тягачи уже совершили марш в расположение берегового ракетного соединения. Известно, что личный состав полностью готов к освоению новой техники.

По данным пресс-службы, комплексы "Бал" должны заменить снятые с вооружения БРК предыдущего поколения. Вероятно, речь идет о БРК "Рубеж" разработки 1970-х гг., которые до сих пор находятся на боевом дежурстве в распоряжении некоторых частей, в частности в Севастополе и на Сахалине.

По дальности и точности "Бал" намного превосходит "Рубеж". П-15М последнего поражает надводные цели максимум на 80 км, в то время как Х-35У летит на 260 километров.

Осенью 2016 г. комплексы "Бал" и "Бастион" развернули соответственно на курильских островах Кунашир и Итуруп. Дальность пуска ракет "Яхонт" для "Бастиона" превышает 600 километров.