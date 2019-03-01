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Десантники заинтересовались минами НАТО

Фото: www.cniitm.ru
"Лотос" будет использовать боеприпасы противника

Российским десантникам готовят самоходки, которые могут стрелять минами НАТО – так захотели в ВДВ. Речь идет о ранее анонсируемых "Лотосах", выпуск которых наладят через год.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на замгендиректора ЦНИИТОЧМАШ Михаила Левшунова, другим требованием десантников стала возможность десантирования машины вместе с экипажем. Для этого, как известно, будет применяться система "Бахча".

Ранее эксперты высказались, что десантирование машины вместе с экипажем остается крайне опасно, и прибегать к нему логично только если начнется война, и будет дорога каждая минута.

Что касается мин НАТО, то здесь все логично, так как штурмовые отряды ВДВ в ходе конфликта могут овладеть складами боеприпасов альянса и использовать их по прямому назначению.

По внешнему виду "Лотос" напоминает небольшой танк. Машина вооружена гладкоствольной пушкой 2С42 калибра 120 мм, управляемыми ракетами и современными средствами защиты, в том числе средствами РЭБ и системой постановки помех. По словам Левшунова, "Лотос" станет для десантникам чем-то вроде маленькой "Коалиции-СВ".

Александр ИЛЬИН
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