Готовятся к бою: китайцы сожгли российский Т-90

Местные летчики отрабатывают удары по боевым машинам

В ходе военных учений на одном из полигонов КНР был замечен макет танка Т-90 отечественного производства. О его предназначении остается только догадываться, но не исключено, что модель использовалась в качестве мишени для отработки ударов авиации.



Представители Народно-освободительной армии Китая не прокомментировали появление данного макета, сообщает американское издание Defence Blog. А заокеанские специалисты отметили предположили, что макет будет применяться для испытания бортового оборудования армейских вертолетов и истребителей. Аналогичные макеты боевой техники используются в учебных целях многими армиями мира. Однако далеко не всегда мишенью служит российская техника.

Можно предположить, что армия КНР готовится к полномасштабному противостоянию с российскими вооруженными силами и уже заранее позволяет своим бойцам совершать пристрелку. Однако, по некоторым данным, макет, использованный на учениях, имитирует танк Т-90С – об этом свидетельствует характерный камуфляж. Боевые машины такой модификации в большом количестве состоят на вооружении армии Индии, отмечает "Российская газета". Так что вопрос о том, против кого собираются воевать китайцы, остается открытым.

Некоторые участки китайско-индийской границы по-прежнему остаются предметом территориальных разногласий. Пекин и Нью-Дели оспаривают территории на севере Кашмира – речь идет о почти 60 тыс. кв. км в штате Аруначал-Прадеш, а также об отдельных участках в других районах. На фактической линии соприкосновения между армиями двух стран периодически происходят стычки.

В середине февраля в России прошли испытания новой экспортной модификации танка Т-90 – T-90МС. На опубликованных видеокадрах с учений видна стрельба в движении и работа экипажа.

Танк оснащен динамической защитой третьего поколения модульного исполнения. Она обеспечивает защиту от современных противотанковых средств. Конструкторы также улучшили эргономические показатели. При этом вес боевой машины не превышает 50 т, что позволяет ей превосходить конкурентов по мобильности.

Танк Т-90 был разработан "Уралвагонзаводом" в начале 1990-х годов. C 2001 по 2010 гг. он стал самым продаваемым на мировом рынке новым основным боевым танком.