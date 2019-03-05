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Зарубежная разведка: "Буревестник" радиоактивен и опасен

Фото: кадр Youtube
Ракету назвали инфернальным оружием

На Западе заявили, что российская крылатая ракета с ядерной силовой установкой "Буревестник" может быть крайне опасной, так как оставляет за собой радиоактивный след. Ранее били тревогу и отечественные эксперты.

Как пишет The National Interest со ссылкой на данные американской разведки, ракета действительно несет определенную экологическую угрозу.

Кроме того, в ходе испытаний уже было потеряно несколько прототипов, один из которых упал в море в районе Новой Земли – архипелага, где СССР провел множество ядерных испытаний. На данный момент неизвестно о степени загрязнения этого района, сообщается лишь, что на поиски ракеты была снаряжена целая экспедиция.

О "Буревестнике" известно крайне мало, так как проект засекречен. Газета "Известия" сравнивает ракету с небезызвестной Х-101, но отмечает, что новинка больше по габаритам – 9-11 метров.

Воздух, выходящий из двигателя, по мнению издания, проходит через нагревающий элемент, и поэтому контакт с радиоактивными элементами возможен. Поэтому ракета неизбежно оставляет за собой радиоактивный след, если конечно конструкторы не нашли способ предотвратить этот контакт.

Александр ИЛЬИН
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