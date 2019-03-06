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У "Посейдона" нашли слабое место

Кадр youtube.com
Подводный беспилотник легко заметен для вражеских субмарин

Американские подводные лодки способны обнаружить морской дрон в режиме шумопеленгования на "достаточно большом расстоянии". Об этом предупредил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике доктор военных наук Константин Сивков.

В статье для "Военно-промышленного курьера" он указал на данную уязвимость "Посейдона", способного нести ядерные боеголовки. В то же самое время эксперт отметил, что океан способен "как резко увеличить дальность обнаружения шумящей цели, так и сократить".

"Торпеда, идущая на большой глубине, может оказаться прикрытой глубоководным слоем скачка, который работает как экран, отражающий звуковые колебания. И тогда дальность обнаружения торпеды упадет до нескольких километров, сколь бы сильно она ни шумела",

– написал Сивков.

По словам специалиста, "Посейдон" практически не производит инфразвуковых колебаний, а создаваемые беспилотником ультразвуковые шумы затухают на расстоянии нескольких километров.

Фото: commons.wikimedia.org

С Сивковым не согласился капитан 3-го ранга запаса Максим Климов. Он отметил, что перемещение дрона на километровой глубине создает "идеальные условия его обнаружения" из-за того, что беспилотник находится вблизи оси глубинного подводного звукового канала.

Тем временем накануне стало известно, что первым носителем аппаратов "Посейдон" станет подлодка специального назначения проекта 09852 "Белгород", вторым – подлодка "Хабаровск" проект 09851.

"Белгород" спустят на воду во втором квартале 2019 года. На боевое дежурство его планируется поставить в 2020 г., сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. "Хабаровск" планируется спустить на воду весной 2020 г., а ввести в боевой состав флота – в 2022 году.

В начале февраля президент РФ Владимир Путин заявил об окончании ключевого этапа испытаний "Посейдона". Позже, в послании Федеральному собранию, он сообщил, что первая подлодка – носитель подводных аппаратов "Посейдон" – будет спущена на воду уже этой весной.

Андрей ФИЛАТОВ
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