США готовят "гиперзвуковую смерть"

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Сообщения СМИ о том, что США разрабатывают свою версию гиперзвукового "Авангарда" подтвердились. Пентагон, а точнее управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) заключило контракт с одним с Raytheon на $63,3 млн. Один из ведущих мировых производителей оружия займется разработкой гиперзвукового тактического управляемого боевого блока. Об этом говорится на официальной странице компании в Twitter, а также на сайте Raytheon.
[NEWS] @DARPA awards Raytheon contract for Tactical Boost Glide hypersonic weapons program. Learn more: https://t.co/3bhrbPshcg pic.twitter.com/n7JMZVNj7E— Raytheon (@Raytheon) 5 марта 2019 г.
Судя по всему, речь пока идет о НИОКР. DARPA совместно с ВВС США выполнит критический анализ проекта, а также выберет конкретные технологии, которые будут использованы. При этом уточняется, что разрабатываемый блок – это необходимый инструмент, чтобы быть на шаг впереди растущей угрозы. Очевидно, что США сильно беспокоят российские и китайские гиперзвуковые проекты.
Один из главных вопросов, каким образом Raytheon будет разгонять будущий аппарат. Вряд ли США пойдут по российскому пути и будут использовать баллистическую ракету в качестве носителя. Скорее всего, американцы предпочтут запускать глайдер с самолета, хотя ступень многоразового использования также видится неплохим вариантом.
В настоящий момент "Боинг" продолжает испытывать свою крылатую ракету Х-51 Waverider, оборудованную прямоточным гиперзвуковым воздушно-реактивным двигателем. Она запускается с бомбардировщика B-52. Подобный запуск намного дешевле старта ракеты, хотя, конечно, носитель разгоняет блок намного сильнее.
Бывший офицер Генштаба РФ, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков считает, что это будет аналог российского "Авангарда", причем скорее всего морского базирования.
"Я не совсем понимаю, зачем это им надо. В России система противоракетной обороны стратегического уровня не создается, по крайней мере, сейчас. Поэтому пробег преодоления ПРО несопоставим", – цитирует эксперта "НСН".
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