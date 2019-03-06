США готовят "гиперзвуковую смерть"

Ответ "Авангарду" разрабатывает один из лидеров-производителей вооружений

Сообщения СМИ о том, что США разрабатывают свою версию гиперзвукового "Авангарда" подтвердились. Пентагон, а точнее управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) заключило контракт с одним с Raytheon на $63,3 млн. Один из ведущих мировых производителей оружия займется разработкой гиперзвукового тактического управляемого боевого блока. Об этом говорится на официальной странице компании в Twitter, а также на сайте Raytheon.

Судя по всему, речь пока идет о НИОКР. DARPA совместно с ВВС США выполнит критический анализ проекта, а также выберет конкретные технологии, которые будут использованы. При этом уточняется, что разрабатываемый блок – это необходимый инструмент, чтобы быть на шаг впереди растущей угрозы. Очевидно, что США сильно беспокоят российские и китайские гиперзвуковые проекты.

Один из главных вопросов, каким образом Raytheon будет разгонять будущий аппарат. Вряд ли США пойдут по российскому пути и будут использовать баллистическую ракету в качестве носителя. Скорее всего, американцы предпочтут запускать глайдер с самолета, хотя ступень многоразового использования также видится неплохим вариантом.

В настоящий момент "Боинг" продолжает испытывать свою крылатую ракету Х-51 Waverider, оборудованную прямоточным гиперзвуковым воздушно-реактивным двигателем. Она запускается с бомбардировщика B-52. Подобный запуск намного дешевле старта ракеты, хотя, конечно, носитель разгоняет блок намного сильнее.

Бывший офицер Генштаба РФ, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков считает, что это будет аналог российского "Авангарда", причем скорее всего морского базирования.

"Я не совсем понимаю, зачем это им надо. В России система противоракетной обороны стратегического уровня не создается, по крайней мере, сейчас. Поэтому пробег преодоления ПРО несопоставим", – цитирует эксперта "НСН".