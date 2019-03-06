Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США готовят "гиперзвуковую смерть"

Фото: commons.wikimedia.org
Ответ "Авангарду" разрабатывает один из лидеров-производителей вооружений

Сообщения СМИ о том, что США разрабатывают свою версию гиперзвукового "Авангарда" подтвердились. Пентагон, а точнее управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) заключило контракт с одним с Raytheon на $63,3 млн. Один из ведущих мировых производителей оружия займется разработкой гиперзвукового тактического управляемого боевого блока. Об этом говорится на официальной странице компании в Twitter, а также на сайте Raytheon.  


Судя по всему, речь пока идет о НИОКР. DARPA совместно с ВВС США выполнит критический анализ проекта, а также выберет конкретные технологии, которые будут использованы. При этом уточняется, что разрабатываемый блок – это необходимый инструмент, чтобы быть на шаг впереди растущей угрозы. Очевидно, что США сильно беспокоят российские и китайские гиперзвуковые проекты.

Один из главных вопросов, каким образом Raytheon будет разгонять будущий аппарат. Вряд ли США пойдут по российскому пути и будут использовать баллистическую ракету в качестве носителя. Скорее всего, американцы предпочтут запускать глайдер с самолета, хотя ступень многоразового использования также видится неплохим вариантом.

Кадр youtube.com

В настоящий момент "Боинг" продолжает испытывать свою крылатую ракету Х-51 Waverider, оборудованную прямоточным гиперзвуковым воздушно-реактивным двигателем. Она запускается с бомбардировщика B-52. Подобный запуск намного дешевле старта ракеты, хотя, конечно, носитель разгоняет блок намного сильнее. 

Бывший офицер Генштаба РФ, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков считает, что это будет аналог российского "Авангарда", причем скорее всего морского базирования.

"Я не совсем понимаю, зачем это им надо. В России система противоракетной обороны стратегического уровня не создается, по крайней мере, сейчас. Поэтому пробег преодоления ПРО несопоставим", – цитирует эксперта "НСН".

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Италия восстала против антироссийских санкций

Власти страны потребовали немедленно отменить все ограничения

Американцы набросились на Люксембург за визит Медведева

Заокеанские послы попытались надавить на больную мозоль, сравнив герцогство с Крымом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей