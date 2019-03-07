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США подняли в небо "Валькирию"

Фото: commons.wikimedia.org
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Уникальный беспилотник станет ведомым для F-22

В авиацию возвращается "Валькирия". Правда, речь идет не о легендарном бомбардировщике, который разгонялся до скорости 3 Махов и едва не спутал все карты СССР в холодной войне, а новом беспилотнике XQ-58A.

Хотя "Валькирия" и не летает со скоростью метеора, она может совершить революцию в боевой авиации. Дело в том, что аппарат готовят в качестве ведомого для F-22 и F-35. Ударный БПЛА возьмет на себя самую опасную работу и если нужно, вызовет на себя удар средств ПВО или истребителей противника.

Пока такую схему летчики не используют вообще – в составе эскадрилий нет беспилотников, которые действуют отдельно. Но уже очевидно, что за связкой "истребитель – БПЛА" – будущее.

Первый полет "Валькирии" состоялся 5 марта на полигоне Юма в штате Аризона. Как говорится в сообщении базы ВВС США "Райт-Паттерсон", он продолжался 76 минут и был признан успешным.


Подробные технические характеристики аппарата производства Kratos Unmanned Aerial Systems пока не раскрываются. Известно лишь, что чуть более 9 метров в длину, а размах крыла составляет 8,2 метра. Боевая нагрузка относительно небольшая – 272 кг, но этого хватит, чтобы взять под крыло или во внутренний отсек управляемую ракету или корректируемую бомбу. Потолок – 13,7 тыс. метров. F-22 и F-35 могут подниматься значительно выше, но большинство полетов все равно проходят на меньшей высоте, поэтому этого должно хватить.

Скорость "Валькирии" околозвуковая, то есть если F-22 включит форсаж, беспилотник останется далеко позади, но опять же, большинство боевых задач решается не на запредельных скоростях. О дальности полета неизвестно, но предположительно она может доходить до нескольких тысяч метров. Сам аппарат похож на самолет, а его хвостовое оперение чем-то напоминает очертания F-22.

Фото: commons.wikimedia.org

В России пока не сообщалось о создании своего ведомого БПЛА. Но недавно представленный широкой общественности "Охотник" теоретически мог бы справиться с такой ролью, тем более что оба летательных аппарата разработал Сухой, а на Су-57 испытывают бортовое радиоэлектронное оборудование беспилотника. То есть они могут работать в одной связке.

Уже другой вопрос, что "Валькирия" задумывался как недорогой дрон, который закроет фюзеляжем "золотой" F-22 и, возможно, ценой своего уничтожения спасет жизнь летчику. А вот тяжелый "Охотник" точно недешевая машина, которая может и не подойти на роль расходного материала.

Александр ИЛЬИН
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