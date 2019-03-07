"Ярсы" пересаживаются на КамАЗы

Ракетчики отказываются от белорусских тягачей

В России приняли на вооружение новые шасси "Платформа-О" для мобильных ракетных комплексов, таких как "Тополь-М" и "Ярс". Теперь они могут полностью заменить шасси белорусского производства, только произойдет это, похоже, нескоро.

О принятии на вооружение тягача сообщил ТАСС со ссылкой на источник в ОПК. По его данным, госиспытания модульных шасси разработки ПАО "КамАЗ" успешно завершены. В частности проверяли возможность машины выдерживать поражающие факторы ядерного взрыва.

Главная особенность новинки – режим так называемого "крабового хода", когда все колеса поворачиваются в одну сторону, и машина двигается практически боком.

На данный момент комплексы "Тополь-М" и "Ярс" используют 8-осные шасси Минского завода колесных тягачей МЗКТ-79221, у которых есть возможность поворачивания сразу всеми колесами.

Однако, как делятся опытом водители РВСН, это не всегда является плюсом. На тягаче сложно маневрировать вблизи стен или естественных преград, хотя на открытой местности и шоссе машина поворачивает легче.

Удалось ли решить проблему на "Платформе-О", пока неизвестно. Вообще, машина абсолютно новая и обладает целым рядом особенностей. Например, у нее нет коробки передач, раздаточной коробки, дифференциалов и приводных валов, что, безусловно, снижает ее вес.

Несмотря на то, что шасси приняли на вооружение, неясно, когда она поступит в войска. В сентябре прошлого года советник гендиректора ПАО "КамАЗ" Владислав Полонский заявил ТАСС, что серийное производство тягачей начнется не раньше 2023 года. А переход от машин МЗКТ к "Платформе-О" займет не менее 10 лет.

На форуме "Армия-2018", где тягач показали на полигоне, с новой машиной случился неприятный казус – "Платформа" не смогла пройти препятствие, так как часть колес оказались повернутыми, когда должны были стоять прямо. Вряд ли водитель специально вывернул колеса, поэтому скорее всего имел место технический сбой. Как известно, чем сложнее конструкция, тем легче она выходит из строя, потому колесные электроприводы "Платформы-О" могут стать ее слабым местом. Хотя время, чтобы доработать конструкцию еще есть.