"Циркон" моментально закончит войну с НАТО

Запад не в состоянии воевать против армии, у которой есть такая ракета

Гиперзвуковые ракеты "Циркон" затруднят коммуникацию между странами НАТО в случае начала глобальной войны России с Западом. С таким предположением выступил политический обозреватель Юрий Селиванов.



По его словам, новейшая российская ракета "Циркон" является "гиперстратегическим оружием". Она предназначена для поражения крупных морских целей, прежде всего авианосцев. Получается, данный вид вооружения лишит НАТО их главного козыря.

"Американцы за счет флота держат трансатлантический мост с Европой, и таким образом он будет парализован, если дойдет дело до войны",

– заявил эксперт в интервью "Звезде".

Опасность "Циркона" для врага состоит еще и в том, что сбить эту ракету практически невозможно. Вероятность перехвата "Циркона" составляет всего 10%, говорил ранее военный обозреватель Владислав Шурыгин.

Возможности крылатых гиперзвуковых ракет высоко оценили и на Западе. Появление такой ракеты доказывает, что российское супероружие с каждым днем становится все сильнее, говорится в статье, опубликованной в журнале National Interest.

По словам американских экспертов, "Циркон" является грозным оружием, поскольку ракету невозможно перехватить, в том числе благодаря ее значительной скорости. К тому же она способна поражать как морские, так и наземные цели.

Ранее в статье немецкого журналиста Гернота Крампера, опубликованной в Stern, говорилось о том, что "Циркон" оказался гораздо быстрее, чем полагали западные эксперты. По его словам, скорость ракеты, а также радиус действия делает перехват невозможным.

В феврале президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что "Циркон" будет иметь скорость 9 махов и дальность полета более 1 тыс. километров. Новой гиперзвуковой морской ракетой вооружат как перспективные, так и строящиеся надводные и подводные корабли. По словам отставного контр-адмирала Всеволода Хмырова, цели будут гарантированно поражены за пять минут с расстояния 500 км от берега.