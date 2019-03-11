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Русского "Филина" назвали уникальным оружием

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Система заставит "потеряться в пространстве"

Минобороны продолжает "рекламировать" новую систему "Филин" для ослепления противника во время морских баталей. Несмотря на скептические отзывы о комплексе в западных СМИ, директор по качеству завода "Интеграл" Владимир Жаров заявил, что "Филин" не имеет аналогов в мире и очень эффективен.

Как уже сообщалось ранее, система действует на расстоянии двух километров и своим мерцающим светом делает невозможным прицеливание глазами как таковое. Накануне Минобороны даже опубликовало видео.

В ходе испытаний добровольцы, которые стреляли по мишени, чувствовали приступы тошноты и даже отмечали потерю пространственной ориентации.

Как рассказал Жаров в интервью телеканалу "Звезда", перед глазами у них "плавало" световое пятно, которое не давало прицеливаться. При этом, к потери зрения система не приводит, так как не использует лазеры.

Как утверждает топ-менеджер, в будущем на смену "Филину" придут системы, которые смогут воздействовать не только на глаз человека, но и на средства оптического и оптико-электронного наведения, причем не только вечером, но и днем. Для этого будет применяться лазерное когертное излучение визуально-оптических помех.

Фото: mil.ru

Ранее зарубежные эксперты назвали недостатком "Филина" именно невозможность противодействия самонаводящимся ракетам. По их мнению, такая система сможет ослепить гранатометчика на берегу, пулеметчика, однако ничего не сможет поделать с серьезным ракетным вооружением или мощной автоматической пушкой. Тем не менее, "Филин" точно пригодится пограничникам и экипажам боевых катеров. Мощный свет может сбить с толку нарушителей границы и возможно даже поможет отбить вертолетную атаку или налет беспилотников.

Александр ИЛЬИН
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