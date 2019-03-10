Испытания галлюциногенного российского оружия сняли на видео

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Станция визуально оптических помех может вызвать упротивника галлюцинации, а также ослепить и вывести и строя аппаратуру. Кроме того, "Филин" предназначен для нейтрализации прицелов, приборов ночного видения и системы наведения противотанковых управляемых ракет.
Кадры испытаний комплекса опубликовал телеканал "Звезда". "Филином" уже оснастили несколько российских кораблей. На кадрах видно, как сначала включается что-то вроде сильного прожектора. После этого систему можно перевести в "помеховый режим", который и приводит к ослеплению противника и галлюцинациям.
Ранее британские журналисты разглядели "Филин" на российском фрегате "Адмирал Горшков". Когда корабль подошел к базе шотландских ВВС в рамках учений, там началась настоящая паника. Всполошились и британские политики. Об этом сообщает газета Times.
Так, спикер Шотландской национальной партии по вопросам обороны Стюарт Макдональд назвал появление нашего фрегата провокацией.
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