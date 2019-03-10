Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Испытания галлюциногенного российского оружия сняли на видео

Рожков Роман/Интерпресс/ТАСС
"Филина", напугавшего британцев, показали в действии

Станция визуально оптических помех может вызвать упротивника галлюцинации, а также ослепить и вывести и строя аппаратуру. Кроме того, "Филин" предназначен для нейтрализации прицелов, приборов ночного видения и системы наведения противотанковых управляемых ракет.

Кадры испытаний комплекса опубликовал телеканал "Звезда". "Филином" уже оснастили несколько российских кораблей. На кадрах видно, как сначала включается что-то вроде сильного прожектора. После этого систему можно перевести в "помеховый режим", который и приводит к ослеплению противника и галлюцинациям.

Ранее британские журналисты разглядели "Филин" на российском фрегате "Адмирал Горшков". Когда корабль подошел к базе шотландских ВВС в рамках учений, там началась настоящая паника. Всполошились и британские политики. Об этом сообщает газета Times.

Так, спикер Шотландской национальной партии по вопросам обороны Стюарт Макдональд назвал появление нашего фрегата провокацией.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

В деле о загадочном исчезновении малайзийского "Боинга" всплыло убийство

Дипломата, расследовавшего трагедию, "убрали"

Тест: что вы знаете о трагедии на перевале Дятлова?

Загадочная гибель даже сейчас не дает покоя исследователям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей