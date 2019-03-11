Новая ракета США испепелит радар С-400

AGM-88G готовят для Калининграда и "Бастионов"

В то время как эксперты спорят, сможет ли С-400 засечь и уничтожить F-35, американцы начали разработку действительно опасного оружия, которое может свести на на нет все усилия российских зенитчиков.

Речь идет о новой противорадиолокационной ракете большой дальности на базе AGM-88 HARM, которую США широко применяли во время войны в Ираке. Как сообщает сайт Минобороны США, Пентагон заключил контракт с Northrop Grumman на сумму $322,5 млн. Уже известно название ракеты – AGM-88G AARGM-ER. Для нее разработают новый твердотопливный ракетный двигатель, который и увеличит ее дальность.

Кроме того, у нее будет повышенная дальность обнаружения цели и ракурс обзора, усовершенствованный радиолокационный канал миллиметрового диапазона и другой "апгрейд", в том числе, улучшенная обработка сигнала и оснащение так называемой функцией контроля зоны ракетного удара, которая защищает истребитель от удара с земли.

Но главный конек ракеты – это комбинированная система наведения, которая сможет обеспечить поражение цели в условиях радиоэлектронной борьбы. Это может быть комбинация инерциальной навигации, GPS и использования радара миллиметрового диапазона.Такие возможности крайне важны. В США хорошо знают, как русские преуспели в области РЭБ.

Также сообщается, что AGM-88G AARGM-ER оснастят активной головкой самонаведения, благодаря которой ракета сможет подавить систему ПВО с отключенным радаром.



AGM-88G планируется применять в так называемых зонах A2/AD, которые защищены лучше всего. Одной из таких зон уже называется Калининградская область, где развернуты С-400 и ОТРК "Искандер". Вооружат новыми ракетами палубные истребители F/A-18E/F, самолеты РЭБ EA-18G Growler, и конечно, F-35. Малозаметные истребители, которые смогут спрятать ракеты во внутренних отсеках, будут наиболее опасны для российской системы ПВО.

О том, что ВМС США заказывают новые радиолокационный ракеты, журнал The Drive написал еще в январе прошлого года, ссылаясь на пресс-релиз компании Orbital ATK (входит в структуру Northrop Grumman).

По данным издания, AGM-88G AARGM-ER вооружат самолеты, которые базируются на авианосцах, в частности ее получат палубные F-35C, а заодно и "классические" F-35A.

Для ракеты разработано новое хвостовое оперение, крылья и дизайн обтекаемой формы, что позволит значительно превзойти существующую AGM-88Е в скорости.

По данным The Drive, новую ракету, как и AGM-88Е, подключат в сети, поэтому она в автономном режиме сможет находить цели, получая информацию о них из разных источников. AGM-88G AARGM-ER уже называют оружием сетецентрических войн.



Дальность новой ракеты пока не раскрывается, но известно, что она будет больше, чем 60 морских миль, на которые летает AGM-88Е. Возможно, F-35 сможет, не входя зону действия российских комплексов ПВО, просто вывести из строя С-400, С-300Ф и другие системы.