Гиперзвуковой "Циркон" полетит с "Адмирала Горшкова"

Ракету готовят к морскому старту

Гиперзвуковую ракету "Циркон", которую в российских СМИ называют "убийцей авианосцев", запустят уже в этом году с фрегата "Адмирал Горшков".

Об этом накануне сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, ранее тесты ракеты проводились только с берегового стенда, но теперь все готово к морским испытаниям.

"Циркон" сейчас одна из самых обсуждаемых ракет в СМИ. По данным СМИ, всего было произведено порядка десяти испытательных запусков, причем часть из них якобы производилась с Ту-22М по аналогии с "Кинжалом".

Какие только возможности не приписывают этой ракете. Одни эксперты утверждают, что она может нанести непоправимый урон портовым городам США, другие считают, что это нонсенс, так как это номинально противокорабельная ракета и не обладает сверхмощной боевой частью. Третьи вообще полагают, что "Цирконы" затруднят коммуникацию между странами НАТО, так как парализуют трансатлантический мост с Европой из США.

Впрочем, самым очевидным плюсом ракеты является ее скорость в 9 Махов. "Циркон" будет крайне сложно сбить, и в этом ее главное отличие от других противокорабельным ракет, а остальное, уже домыслы.