Ракеты не долетят до американского побережья

Настоящую "битву экспертов" вызвали новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон", которыми в ближайшее время планируется вооружить фрегаты и подводные лодки.

Сначала контр-адмирал в отставке, Герой России, кандидат технических наук Всеволод Хмыров заявил, что российские корабли в Западной Атлантике и Восточной части Тихого океана могут выпустить по сорок "Цирконов", нанеся удар по центрам принятия решений. Тем самым, которые будут ответственны за запуски европейских ракет с американских установок. Видимо, таким образом, эксперт прокомментировал слова президента во время недавнего обращения к Федеральному собранию. Тогда Владимир Путин сказал, что в случае агрессии наши ракеты поразят не только европейские страны, приютившие американские ракеты, но и центры принятия решений на территории США.

Однако доктор военных наук, капитан I ранга Константин Сивков в интервью "Взгляду" назвал использование кораблей с "Цирконами" для уничтожения "центров принятия решений" полнейшей глупостью.

По его словам, корабли просто не смогут подойти к берегам США на расстояние 500-1000 км, так как на побережье развернута мощная система контроля надводной и подводной обстановки.

"Циркон" предназначена для уничтожения кораблей. По наземным целям тоже можно вести огонь, но при всех преимуществах в скорости она несет обычную боевую часть, поэтому не представляет опасности для хорошо защищенных командных пунктов.

Для того, чтобы нанести удар по сухопутным объектам США, по мнению Сивкова, понадобится прикрытие из минимум 15 боевых кораблей. Такие затраты совершенно не оправданы. Гораздо эффективнее было бы использовать крылатые "Калибры" или баллистические ракеты подлодок.

Эксперт уточнил, что в РФ известны координаты командных центров США, однако проблема возникнет в обеспечении выдачи целеуказания по мобильным корабельным группировкам противника.