США испытывают "убийственного малыша"

Миниатюрная бомба попадет даже в копеечку

Американские спецназовцы вместе с летчиками испытывают новейшую миниатюрную бомбу, которую можно подвешивать под крыло любого самолета или ладе беспилотника. Таким образом, любой летательный аппарат можно будет превратить в бомбардировщик или ударный БПЛА.

GBU-69/B SGM – не простой боеприпас, а корректируемая планирующая бомба, которой можно задать новую цель в процессе полета. Именно эту функцию накануне тестировали военные вместе со специалистами компании-производителя Dynetics.

Самое интересное, что несмотря на свои скромные габариты – метр в длину и 11,4 см в диаметре – GBU-69/B достаточно мощная бомба. Ее масса 27 кг, при этом 16 кг приходятся на боевую часть. У боеприпаса также есть раскладывающееся крыло с размахом 71 см. Благодаря ему после сброса бомба может планировать на расстояние до 37 км, то есть фактически это управляемая ракета малого радиуса действия.

GBU-69/B оснащена системой связи TheX-Net производства Raytheon. Радиостанция может принимать и получать данные о целеуказании, кроме того, TheX-Net поддерживает динамическую смену частоты, что позволяет передавать данные даже в условиях радиопомех.

Сейчас бомбу испытывают на летающей батарее AC-130, однако уже в этом году ее сбросят с беспилотника. Предполагается, что спецназовцев будет прикрывать не только тяжелый самолет, но и БПЛА, который они сами могут запустить с базы.



Главное преимущество "малыша" в том, чтобы не ждать бомбардировщиков или истребителей, а самим уничтожить живую силу или боевую технику противника. Сейчас бомба успешно утюжит джипы и бронеавтомобили.