Россия прикрылась от НАТО "Триумфами"

Государственную границу укрепили расчеты новейших зенитно-ракетных систем

На боевое дежурство самом западном регионе страны заступили боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400. Эти средства противовоздушной обороны станут дополнительным сдерживающим фактором для сил Североатлантического альянса, которые наращивают свое присутствие в балтийском регионе.



"Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" из состава зенитного ракетного полка соединения противовоздушной обороны Балтийского флота заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в Калининградской области",

– сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан I ранга Роман Мартов.

Система прибыла в пункт постоянной дислокации с полигона Капустин Яр в Астраханской области после успешного проведения начальных боевых стрельб, сообщает РИА "Новости". В подобных случаях такая операция проводится в обязательном порядке. После торжественной церемонии С-400 приступили к охране воздушного пространства российского анклава.

Новые зенитно-ракетные системы были введены в строй очень своевременно: в последнее время страны НАТО и их союзники резко активизировали разведывательную деятельность вдоль западных рубежей РФ. Накануне сообщалось, что вдоль границ на протяжении нескольких часов кружил патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США. Со стороны Польши компанию ему составляет самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V ВВС США, а над Балтийским морем летал самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream GIV SP ВВС Швеции.

С появлением в Калининградской области расчетов С-400 наша страна получила гарантию, что любая провокация со стороны западных военных будет моментально пресечена.

Комплексы С-400 "Триумф" предназначены для поражения всех современных и перспективных средств воздушно– космического нападения – самолетов-разведчиков, самолетов-невидимок, истребителей, стратегических бомбардировщиков, крылатых и баллистических ракет, беспилотных летательных аппаратов и гиперзвуковых целей.

Система способна поражать аэродинамические цели на расстоянии до 400 км, а баллистические цели – на дальности до 60 километров. При этом скорость цели может достигать 4,8 км/с, а высота полета – от нескольких метров до нескольких десятков километров над землей.