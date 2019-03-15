Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россия прикрылась от НАТО "Триумфами"

Фото: mil.ru
Государственную границу укрепили расчеты новейших зенитно-ракетных систем

На боевое дежурство самом западном регионе страны заступили боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400. Эти средства противовоздушной обороны станут дополнительным сдерживающим фактором для сил Североатлантического альянса, которые наращивают свое присутствие в балтийском регионе.

"Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" из состава зенитного ракетного полка соединения противовоздушной обороны Балтийского флота заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в Калининградской области",

– сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан I ранга Роман Мартов.

Система прибыла в пункт постоянной дислокации с полигона Капустин Яр в Астраханской области после успешного проведения начальных боевых стрельб, сообщает РИА "Новости". В подобных случаях такая операция проводится в обязательном порядке. После торжественной церемонии С-400 приступили к охране воздушного пространства российского анклава.

Фото: commons.wikimedia.org/Trevor Hannant (CC BY-SA 2.0)

Новые зенитно-ракетные системы были введены в строй очень своевременно: в последнее время страны НАТО и их союзники резко активизировали разведывательную деятельность вдоль западных рубежей РФ. Накануне сообщалось, что вдоль границ на протяжении нескольких часов кружил патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США. Со стороны Польши компанию ему составляет самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V ВВС США, а над Балтийским морем летал самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream GIV SP ВВС Швеции.

С появлением в Калининградской области расчетов С-400 наша страна получила гарантию, что любая провокация со стороны западных военных будет моментально пресечена.

Комплексы С-400 "Триумф" предназначены для поражения всех современных и перспективных средств воздушно– космического нападения – самолетов-разведчиков, самолетов-невидимок, истребителей, стратегических бомбардировщиков, крылатых и баллистических ракет, беспилотных летательных аппаратов и гиперзвуковых целей.

Система способна поражать аэродинамические цели на расстоянии до 400 км, а баллистические цели – на дальности до 60 километров. При этом скорость цели может достигать 4,8 км/с, а высота полета – от нескольких метров до нескольких десятков километров над землей.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Москва осадила Лукашенко: "Не учите Россию, как жить"

Белорусскому лидеру жестко ответили на его регулярную критику в адрес РФ

Не боимся: немцы наплевали на угрозы США ударить по "Северному потоку – 2"

Планы американцев остановить строительство газопровода полностью провалились

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей