"Посейдон" погубит Россию

Испытание подводного беспилотника представляет огромную опасность для боеспособности флота

Новейшее российское оружие можно полноценно протестировать лишь в "практическом варианте", то есть в случае начала боевых действий. Это обстоятельство таит в себе огромную угрозу. С таким предупреждением выступил военный эксперт Максим Климов.



Специалист привел в пример случай с дальноходной бесследной самонаводящейся торпедой 53-61. Ее изъяны были обнаружены только спустя десять лет после эксплуатации "практического варианта" флотом. Причина состоит в "заведомо недостаточной статистике и недостаточной глубине испытаний", передает "Военное обозрение".

Американцы, в отличие от нашей армии и флота, на учения не скупятся: количество торпедных стрельб примерно на порядок превышает количество ракетных. То есть у ВМС США подобных проблем с новейшим оружием возникнуть не может.

Эксперт усомнился в некоторых заявленных характеристиках "Посейдона", например в том, что беспилотник способен перемещаться бесшумно.

"С мощностью (4-4,5 мегаватта), необходимой для движения с указанной скоростью (55 узлов) (и огромной энергонапряженностью (более 156 лошадиных сил в кубическом метре), на "Статусе" просто нет места (и диаметра корпуса) для эффективного применения средств акустической защиты",

– написал специалист.

Еще одна проблема – торпеду невозможно остановить после запуска. Если за то время, пока снаряд движется к цели, "противник запросит мира", российские военные не смогут предотвратить удар.

Следующее слабое место "Посейдона" – наличие у американцев антиторпеды Tripwire, конструктивные особенности которой указывают на ее способность поражать цели вроде российского беспилотника. С момента пуска оружия у США будет более суток, чтобы перехватить "Посейдон", поэтому его обезвредят с вероятностью, близкой к 100%.

Климов заключил, что создание ядерного подводного беспилотника "бессмысленно и нецелесообразно с военной точки зрения и может иметь тяжелые политические последствия". Вместо этого эксперт предлагает заняться разработкой крупных подводных аппаратов (в том числе с ядерными электроустановками), оснащением дизельных подлодок малогабаритными ядерными энергоустановками, развитием глубоководных технических средств и решением "иных критических проблем вооруженных сил".

Ранее заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике доктор военных наук Константин Сивков предупреждал о том, что "Посейдон" будет легко заметен (а значит, и уязвим) для вражеских субмарин.

В начале февраля президент РФ Владимир Путин заявил об окончании ключевого этапа испытаний "Посейдона". Позже, в послании Федеральному Собранию, он сообщил, что первая подлодка – носитель подводных аппаратов "Посейдон" – будет спущена на воду уже этой весной.