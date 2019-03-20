"Ночной охотник" получит управляемую суперракету

Российский модернизированный ударный вертолет будет оснащен новейшей управляемой ракетой с дальностью поражения целей свыше 25 километров. Об этом журналистам сообщили представители авиастроительного комплекса страны.



"Для Ми-28НМ создается новая ракета, "изделие 305", предназначенная для круглосуточного поражения бронетехники и железобетонных укреплений",

– приводит ТАСС слова неназванного источника.

Вертолет, получивший прозвище "Ночной охотник", сможет одновременно нести на борту до восьми таких ракет – по четыре на каждом пилоне. Новая ракета будет лететь к цели по данным бортовой инерциальной навигационной системы. Информация о местоположении объекта, который предстоит поразить, будет вноситься в память системы в момент запуска с вертолета. Ми-28НМ, в свою очередь, получит координаты цели от своих средств обнаружения или из единой системы управления войсками.

В завершающей стадии полета "изделие 305" сможет включать головку самонаведения для обнаружения цели в заданном районе, после чего цель будет уничтожена. При этом вертолет получит видеосигнал с ракеты по защищенной информационно-командной радиолинии.

На официальном уровне информация о суперракете пока не получила подтверждения. На данный момент максимальная дальность поражения российских управляемых ракет для вертолетов достигает 15 километров. И то подобная дальность применения была достигнута после доработок по итогам антитеррористической операции в Сирии.

Ми-28НМ представляет собой модернизированную версию вертолета Ми-28Н. Машина предназначена для уничтожения бронетехники, ведения разведки и целеуказания. Так, вертолет оснащен принципиально новым локатором, обеспечивающим круговой обзор, и новой системой управления с элементами искусственного интеллекта.

В ближайшее время Минобороны заключит контракт на поставку в войска первых модернизированных вертолетов Ми-28НМ. Объем первого контракта пока обсуждается – это будет 6 или 18 машин.