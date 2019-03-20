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Американцев напугал "летающий Калашников"

Фото: mil.ru
Дрон будет кружить над противником и поливать его пулями

Оборонная компания "Алмаз-Антей" разработала экспериментальный беспилотный летательный аппарат с винтовкой на борту, по виду сильно напоминающей легендарный автомат Калашникова – АК-47. Новинка вызвала настоящий переполох в американской прессе.

Журналисты издания Futurism наткнулись на заявку на патент, зарегистрированный Федеральной службой по интеллектуальной собственности РФ в феврале 2018 года. "Стреляющий дрон" поразил их воображение, несмотря на то что практически никаких подробностей о новом аппарате в открытом доступе нет.

Новинку российского оборонно-промышленного комплекса обсуждают на основе нескольких эскизных изображений, взятых, по всей видимости, из пакета документов на патент. Судя по картинкам, машина представляет собой фюзеляж беспилотника с крыльями и с вмонтированным в него автоматом.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Григорий Сысоев

По словам автора публикации Виктора Тангерманна, его воображение нарисовало "ужасную картину будущих войн", в которых недорогие дроны будут сверху поливать войска противника огнем из стрелкового оружия.

Что именно будет приводить летательный аппарат в движение, совершенно не понятно. На картинках не видно ни двигателей, ни винтов, ни технологии создания тяги. Нет также ясности с тем, какой тип стрелкового оружия будет применяться в беспилотнике. По одной из версий, это может быть самозарядный карабин "Вепрь-12", созданный на основе АК. По другой – это обычный "Калашников" с магазином на 30 патронов, отмечает "Царьград".

Публикация показывает, что на Западе опасаются технологических новинок российской оборонки. При этом в статье автор выражает некоторые сомнения в том, что новая разработка реально существует. По его словам, вполне возможно, это всего лишь задел на будущее, который еще может и не быть реализован.

Андрей ФИЛАТОВ
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