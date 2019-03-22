Их признали самыми смертоносными за всю историю флота

Россия сумеет добиться морского превосходства благодаря ракетным крейсерам "Петр Великий", "Адмирал Нахимов", "Киров" и "Адмирал Лазарев" (проект "Орлан"). Эти военные корабли пошатнут главенствующие позиции США и Японии, утверждают заокеанские эксперты.



Мощные надводные корабли стали действенным средством в борьбе между "доминирующими в Азии военными державами США и Японией" и Россией и Китаем, "бросающими вызов их статусу-кво", отмечается в материале издания The National Interest. У каждой страны имеются свои козыри, и для России таким козырем стали ракетные крейсеры.

"Российские крейсеры типа "Киров" имеют огромные размеры и огневую мощь. Каждый из четырех имеет длину в 823 фута (около 250 м), водоизмещение в 24,3 т и может развивать скорость до 32 узлов благодаря комбинированному ядерно-паровому двигателю",

– пишут американские журналисты. По их утверждению, эти корабли являются одними из самых смертоносных в мире за всю историю военного флота.

Сейчас на вооружении Военно-морского флота РФ стоят только два крейсера указанного типа – "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов", который проходит модернизацию и вскоре получит гиперзвуковые ракеты "Циркон" и комплексы С-500.

Такие корабли еще до модернизации были быстрыми, мощными и несли ракеты "Гранит" с боезарядом в 1500 килограммов. Кроме того, они были в состоянии выследить и уничтожить американские авианосцы с ядерным оружием, несущие потенциальную угрозу подлодкам. Теперь же крейсеры РФ станут и вовсе непобедимыми.

На второе место лучших в мире издание поставило многоцелевые крейсеры класса Ticonderoga ВМС США, которые призваны защищать авианосцы от воздушной атаки. Это самые крупные надводные корабли США. Они оснащены баллистическими ракетами ПВО SM-2, крылатыми "Томагавками" и боевой системой "Иджис".

Сейчас у американцев имеется 22 таких корабля, но в ближайшее время шесть из них собираются продать на металлолом, поскольку их содержание обходится слишком дорого. Крейсеры предлагается начать сдавать в утиль с 2021 года, но этому могут воспротивиться политики, поскольку замены этим кораблям у американцев пока нет. Если Ticonderoga начнут выбывать из строя, прикрывать авианосцы будет некому.

В список смертоносных агрегатов также попали японские корабли "Конго", "Кирисима" и "Чокай", а также китайские эсминцы класса 055 и американские Arleigh Burke.

Тяжелые российские крейсеры в скором времени будут оснащены гиперзвуковым оружием. Их планируется поставить на боевое дежурство на кораблях и подлодках с 2023 г., передает ТАСС. Помимо атомных ракетных крейсеров вооружение такого типа получат фрегаты проектов 22350 и 22350М, подлодки типа "Ясень" и планируемые к постройке атомные эсминцы типа "Лидер".