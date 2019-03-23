Россия проверяет мощь новой смертельной ракеты "изделие 305"

Испытания проходят в боевых условиях

Военные тестируют возможности новейшей авиационной ракеты "изделие 305" в Сирии со штатного носителя. По словам источника в оборонно-промышленном комплексе, оружие является дальнобойным, управляемым с комбинированной системой наведения.

Однако официального подтверждения агентство ТАСС, сообщившее об испытаниях, не получило.

Согласно другому источнику, ракету создали для вертолета Ми-28НМ. Она предназначена для устранения бронетехники и железобетонных укреплений. Ее максимальная дальность составляет более 25 км.

Ми-28НМ – модернизированная версия "Ночного охотника". У вертолета уникальный локатор, который обеспечивает круговой обзор. Машина также получила новую систему управления с элементами искусственного интеллекта.