Россия проверяет мощь новой смертельной ракеты "изделие 305"

Нибиру
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Военные тестируют возможности новейшей авиационной ракеты "изделие 305" в Сирии со штатного носителя. По словам источника в оборонно-промышленном комплексе, оружие является дальнобойным, управляемым с комбинированной системой наведения.
Однако официального подтверждения агентство ТАСС, сообщившее об испытаниях, не получило.
Согласно другому источнику, ракету создали для вертолета Ми-28НМ. Она предназначена для устранения бронетехники и железобетонных укреплений. Ее максимальная дальность составляет более 25 км.
Ми-28НМ – модернизированная версия "Ночного охотника". У вертолета уникальный локатор, который обеспечивает круговой обзор. Машина также получила новую систему управления с элементами искусственного интеллекта.
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