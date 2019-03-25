Гиперзвуковую ракету США подняли на смех

Тягаться с российским оружием американская разработка не в состоянии

Американские конструкторы потерпели неудачу при создании собственного варианта гиперзвукового оружия. Получившееся изделие летает слишком медленно. Такой вердикт в отношении ракеты озвучил израильский аналитик Яков Кедми.



По словам специалиста, американская разработка получилась "бракованной". Ракета морского базирования способна развивать скорость 1 км/сек в ограниченном радиусе, но это совсем не то, что можно называть полноценным гиперзвуком.

"У нее (американской ракеты) подзвуковая скорость. Она даже близко не приближается к гиперзвуку",

– заявил Кедми в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Из этого можно сделать вывод, что Россия оставила Америку далеко позади в области производства гиперзвуковых ракет. По оценке эксперта, речь идет об опережении на одно-два поколения. К примеру, одна ракета "Циркон" нейтрализует весь американский флот и не позволит приблизиться к берегам РФ ближе, чем на 1 тыс. километров.

Кедми также подчеркнул, что американцам стоит опасаться даже не того вооружения, о котором Москва говорит открыто (о ракете "Циркон" президент РФ Владимир Путин рассказал в феврале в ходе оглашения послания Федеральному собранию), а того, сведения о котором пока засекречены.

Ранее израильский аналитик говорил о том, что подводный аналог системы противоракетной обороны, который сейчас создают американцы, не позволит им защититься от подводного ядерного беспилотника "Посейдон".

"Американцы надеются, что системы подводных рубежей и подводной обороны, которую строят США, сможет предотвратить использование "Посейдона". Я думаю, что если бы они чуть-чуть подумали, то поняли бы, что планируемые ими подводные системы обороны обладают той же эффективностью, что и их системы противоракетной обороны на суше. Их тоже можно разрушить, и очень быстро. А после этого "Посейдон" может делать что угодно", – отметил Кедми.

"Объединенная судостроительная корпорация" анонсировала спуск первой подлодки-носителя "Посейдона" на воду до конца весны 2019 года. По данным СМИ, это будет субмарина проекта 949А "Антей". Предполагается, что полный цикл испытаний "Посейдона" продлится около двух лет, после чего оружие поступит на вооружение российского флота.