Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Посейдон" спустят на воду уже в марте

Кадр youtube.com
"Царь-торпеда" пропишется на Северном и Тихоокеанском флотах

Пока зарубежные СМИ наперебой заявляют, что российский глубоководный аппарат с ядерной установкой "Посейдон" не более чем миф, российские издания говорят о нем как о вполне реальном виде вооружений.

Так, MilitaryRussia пишет, что работа над "Посейдоном" велась в рамках проекта ракеты "Скиф". Ее предполагалась выгружать из подводной лодки, и она находилась в режиме ожидания команды на старт на дне. Занимался разработкой аппарата ЦКБ МТ "Рубин" в Санкт-Петербурге, а пусковым комплексом – ГРЦ имени Макеева в Миассе.

По данным СМИ, первоначальная работа над проектом велась еще в 1988-1990 годы. В 2000-х уже был создан прототип "Скифа", который испытывался с подлодки Б-90 "Саров" с привлечением спасательного судна "Звездочка" со специальной баржей. Изначально аппарат не запускали из подлодки, а просто погружали его в воду.

Таким образом, "Посейдон" вовсе не возник на пустом месте, и работа над ним ведется как минимум 30 лет. Развал Советского Союза сильно затормозил проект, но, судя по всему, его удалось законсервировать и с начала 2000-х запустить по новой.

Фото: mil.ru

Главной загадкой остается ядерная силовая установка, о которой практически нет никаких открытых данных, кроме того, что она намного меньше той, которая стоит на АПЛ. И при этом она очень мощная, раз "Посейдон" разгоняется до 200 км/ч под водой.

Авторы блога MilitaryRussia предполагают, что "Посейдон" будет спущен на воду в День моряка-подводника 19 марта 2019 г. и, скорее всего, носителем будет субмарина "Белгород", для которой уже набран экипаж. А развернут лодки-носители на Северном и Тихоокеанском флотах.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Эсминец США отпугнули от Севастополя

"Дональд Кук" пошел в обход из-за русских

"Не хочется комментировать": слова Лаврова о Курилах оскорбили японцев

Токио пытался задобрить Москву обещаниями инвестиций, но ничего не вышло

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей