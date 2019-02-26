"Посейдон" спустят на воду уже в марте

"Царь-торпеда" пропишется на Северном и Тихоокеанском флотах

Пока зарубежные СМИ наперебой заявляют, что российский глубоководный аппарат с ядерной установкой "Посейдон" не более чем миф, российские издания говорят о нем как о вполне реальном виде вооружений.

Так, MilitaryRussia пишет, что работа над "Посейдоном" велась в рамках проекта ракеты "Скиф". Ее предполагалась выгружать из подводной лодки, и она находилась в режиме ожидания команды на старт на дне. Занимался разработкой аппарата ЦКБ МТ "Рубин" в Санкт-Петербурге, а пусковым комплексом – ГРЦ имени Макеева в Миассе.

По данным СМИ, первоначальная работа над проектом велась еще в 1988-1990 годы. В 2000-х уже был создан прототип "Скифа", который испытывался с подлодки Б-90 "Саров" с привлечением спасательного судна "Звездочка" со специальной баржей. Изначально аппарат не запускали из подлодки, а просто погружали его в воду.

Таким образом, "Посейдон" вовсе не возник на пустом месте, и работа над ним ведется как минимум 30 лет. Развал Советского Союза сильно затормозил проект, но, судя по всему, его удалось законсервировать и с начала 2000-х запустить по новой.

Главной загадкой остается ядерная силовая установка, о которой практически нет никаких открытых данных, кроме того, что она намного меньше той, которая стоит на АПЛ. И при этом она очень мощная, раз "Посейдон" разгоняется до 200 км/ч под водой.



Авторы блога MilitaryRussia предполагают, что "Посейдон" будет спущен на воду в День моряка-подводника 19 марта 2019 г. и, скорее всего, носителем будет субмарина "Белгород", для которой уже набран экипаж. А развернут лодки-носители на Северном и Тихоокеанском флотах.