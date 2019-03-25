Пентагон нашел управу на "Кинжал" и "Авангард"

Американское оборонное ведомство собирается испытать на околоземной орбите нейтронное оружие, предназначенное для перехвата баллистических ракет. Запуск космического аппарата намечен на 2023 год.



На разработку и испытания нейтронной пушки американским налогоплательщикам придется потратить $304 миллиона. Новое вооружение должно обезопасить Америку от удара новейшими российскими перспективными ракетами "Буревестник", "Кинжал" и "Авангард", сообщает "Популярная механика".

В рамках проекта планируется создать орбитальную группировку спутников, которые будут оборудованы излучателями субатомных частиц. Запущенные баллистические ракеты будут уничтожаться нейтронными частицами, скорость которых близка к скорости света.

В США особенно довольны тем, что оружие, действующее по такому принципу, не противоречат Договору о космосе, заключенному в 1967 г. между США, Великобританией и Советским Союзом. Ведь оно не являются оружием массового поражения.

Разработкой нейтронного оружия США занимаются с 1989 года. Тогда Вашингтон испытал нейтронную установку BEAR (Beam Experiments Aboard a Rocket), но развития этот проект не получил. В сравнении с системой 30-летней давности нынешний агрегат будет куда меньше и легче. Ученым удалось решить задачу по уменьшению габаритов и массы пушки, что позволяет доставить ее на орбиту.

В прошлом году командующий космической и противоракетной обороной армии США Дэвид Манн заявил, что у Пентагона имеется технология, позволяющая создавать дальнодействующий нейтронный луч. Подтверждения это заявление пока не получило, но не исключено, что именно эта разработка позволила американцам выделить такую крупную сумму на производство новейшего оружия.

Москва решительно осуждает все шаги Вашингтона по разработку и размещению на орбите оружия. Целенаправленные шаги в этом направлении являются проявлением крайней безответственности, заявляли ранее в российском МИДе.

"Предпринятые США в последнее время шаги по подготовке к размещению оружия в космосе, в том числе по созданию группировки средств противоракетной обороны космического базирования, подтверждают нарастающую актуальность и востребованность международных усилий по противодействию столь безответственным планам", – говорила официальный представитель ведомства Мария Захарова.