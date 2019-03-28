Умер знаменитый военный конструктор

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В возрасте 89 лет ушел из жизни член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук, бывший генеральный конструктор ЦКБ "Трансмаш", создатель множества образцов военной техники.
О смерти Юрия Томашова сообщает РБК со ссылкой на Уралвагонзавод. Томашов участвовал в разработке десятков образцов военной техники, более 20 из них были приняты на вооружение.
Машины, созданные при участии конструктора, до сих пор используются в российской армии, отмечает телеканал "360".
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