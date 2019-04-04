Засекреченный А-100 пролетит над Кремлем

"Всевидящее око" покажут на Параде Победы

Новейший российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 может стать главной премьерой предстоящего Парада Победы. По значению для ВКС эта машина, наверно, важнее, чем Су-57 или проектируемый стелс-бомбардировщик. Без современного самолета ДРЛО невозможно наведение на цели истребителей и проведение крупной военно-воздушной операции.

В настоящее время Россия катастрофически отстает от США по количеству этих машин, и от того, сколько А-100 позволит себе отечественный авиапром, зависит боевые возможности ВКС РФ в войне с высокотехнологичным противником. Только обладая такими самолетами можно противостоять F-22, F-35, имея в распоряжении истребители четвертого поколения.

Как пишут "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны, принципиальное решение о том, что А-100 "Премьер" будет участвовать в Параде Победы, принято. Однако до сих решается вопрос полетит ли он в этом году или в следующем.

Зависеть это будет от результатов испытаний, которые сейчас проходят в Ахтубинске. Планируется, что перед праздниками самолет перебросят в Таганрог, откуда он и совершит свой первый перелет в Москву.

О самолете ДРЛО А-100 известно не много, как и о модернизированном А-50У. В частности, сообщалось, что он оборудован многопозиционной РЛС с двумя фазированными антенными решетками. Вся информация переводится в "цифру", обрабатывается тут же на борту и в режиме реального времени передается участникам боевой операции, например, летчикам истребителей. В войсках "Премьера" уже уважительно называют "Всевидящим оком".



От комплексов ПВО противника самолет защищают средства РЭБ и ловушки-мишени. А-100 может запутать даже ракеты с радиолокационными и тепловыми головками наведения.