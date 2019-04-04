США придумали, как сокрушить Су-57 и С-400

Пентагон установит слежку за каждым российским самолетом

В США создают новую систему воздушного наблюдения, которая позволит пилотам F-35 заранее засекать Су-57 и поражать их высокоточными ракетами.

Она называется Advanced Battle Management and Surveillance (ABMS). Система придет на смену существующей Joint Surveillance and Target Attack Radar System (JSTARS), которая, по мнению американских военных недостаточно эффективна для противостояния высокотехнологичному противнику и годится, скорее, для нанесения ударов по боевикам в Сирии, Ираке и Афганистане.

Кроме охоты за Су-57, ABMS будет заниматься поиском радаров С-400, предупреждая экипажи американских самолеты об опасности. Также система отправит летчикам истребителей координаты дислокации зенитных расчетов, чтобы те могли уничтожить российские ЗРК.

"Мы не хотим повторять JSTARS, но задача новой системы аналогичная – защитить наши подразделения на марше", – заявил помощник госсекретаря ВВС по закупкам, технологиям и логистике Уильям Ропер, выступая на симпозиуме Ассоциации военно-воздушных сил.

По его информации, ABMS будет представлять из себя сеть летательных аппаратов – самолетов, беспилотников и спутников, которые максимально оперативно обнаружат наступательные действия противника и обеспечат разведданными любые самолеты ВВС США.

Какие аппараты будут задействованы в ABMS – секретная информация, но можно предположить, что среди них будут стелс-беспилотники RQ-180 или уже следующие модели. Введение системы в строй планируется к 2040 году.

По мнению The National Interest, к этому времени Пентагону придется иметь дело не только с Су-57 и его производными, но и с мощными электронными и кибератаками, которую будут способны парализовать целые города. Обязательным требованием к ABMS станет работа при отсутствии GPS-сигнала, которые русские уже сегодня успешно глушат. Сети и каналу будут лучше защищены, а компьютеры намного мощнее. Один беспилотник сможет быстро передавать огромное количество информации на большие расстояния.



Существующая система JSTARS размещена на борту Boeing 707. Всего таких самолетов 16, 11 из них находятся в рабочем состоянии. США, в частности, применяли систему для отслеживания перемещения советских танков в Восточной Европе во время "холодной войны". JSTARS часто использовалась в Афганистане.