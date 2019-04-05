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Ядерный "Буревестник" получит супербатарейку

Кадр youtube.com
Ракету вот-вот примут на вооружение

О засекреченной крылатой ракете с ядерной энергоустановкой "Буревестник" продолжают поступать новые данные. Ракета с неограниченной дальностью получит мощную аккумуляторную батарею 9Б280-1. Как сообщает Avia.pro, она устойчива к высокой температуре, противоударной. Также ей ничего не сделается в воде. Полет "Буревестника" может проходить в сильный дождь, который не должен вывести из строя ракету.

Испытания аккумулятором успешно провели несколько месяцев назад. Что касается самой ракеты, то пока она не готова к принятию на вооружение, тесты продолжаются. Главный вопрос, который задают эксперты всего мира, как российским конструкторам удалось собрать такую компактную энергоустановку. Кроме того, некоторые специалисты полагают, что во время полета ракета неизбежно будет оставлять за собой радиоактивный след, что не лучшим образом скажется на экологии. Также подобный шлейф может выдать ракету.

Александр ИЛЬИН
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