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"Удав" пошел в серию

Владимир Путин и Владимир Колокольцев. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
"Макарова" теснят конкуренты

Пистолет "Удав", который недавно подержал в руках на выставке Владимир Путин, допущен к серии. Соответствующее решение вынесла межведомственная комиссия, и теперь, похоже, не остается сомнений, какая модель заменит легендарный пистолет Макарова.

"Акт о допуске к серийному производству "Удава" утвердило Минобороны. Новый пистолет получил литеру "01", – цитирует РИА "Новости" индустриального директора кластера вооружений "Ростеха" Сергея Абрамова.

"Удав" более мощное оружие, нежели ПМ. Патрон 9х21 позволяет пробивать бронежилеты 2 класса, а прицельная дальность стрельбы – 100 м. Типы патронов – обычный, бронебойный, трассирующий.

"Удав" превосходит ПМ с калибром 9х18 в прицельной дальности. У нового пистолета этот показатель составляет 100 метров.

Корреспондент телеканала "Царьград", пострелявший из ного оружия на полигоне с испытателем боеприпасов, уверяет, что пистолет с легкостью пробивает 4-х миллиметровый лист металла с расстояния 50 метров, в то время как ПМ оставляет лишь вмятины.

Вместе с тем, "Удав" получился габаритнее "Макарова" и тяжелее на 170 граммов. Но в его магазине 18 патронов, в то время как в ПМ всего 8.

К новинке прилагается глушитель, стрельба с которым, по мнению экспертов, оставила самые положительные впечатления.


В прошлом году на "Калашникове" сообщили, что производство их пистолета "Лебедева" ПЛ-15 начнется в 2019 году. Он более компактный и больше напоминает ПМ по габаритам, хотя магазин у него также внушительный – на 14 патронов.

Александр ИЛЬИН
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