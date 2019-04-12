Разработка комплексов С-500 близится к концу

Работа над созданием перспективных зенитно-ракетных систем (ЗРС) "Прометей" идет полным ходом. В самом скором времени оружейники смогут представить опытный образец. Об этом сообщил заместитель командующего ВКС России – командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны Юрий Грехов.



"В ближайшее время ожидается поступление зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь". Близится к завершению разработка ЗРС С-500 и ряда перспективных радиолокационных станций",

– заявил генерал в интервью "Красной звезде".

По его словам, каждый из перспективных образцов новейшего российского вооружения "по-своему уникален". Они "предназначены для решения широкого спектра задач по обеспечению надежной воздушно-космической обороны страны" и обладают уникальными преимуществами.

"Хочу отметить, что все они созданы на современной отечественной элементной базе с максимальной автоматизацией всех процессов и операций боевой работы. Их отличает высокая боевая эффективность в сочетании с простотой применения и технического обслуживания", – указал Грехов.

Принятие на вооружение систем С-500 обернется большими проблемами для стран НАТО. Американские СМИ уже назвали "Прометей" "абсолютным убийцей" истребителей пятого поколения F-35: он станет первой и пока единственной в мире системой противоракетной обороны, способной надежно нацеливаться и нейтрализовывать истребители-"невидимки", отмечает "Царьград".

В США также писали, что "Прометей" сможет сбивать любые воздушные цели вне зависимости от их типа и назначения. К примеру, его ракеты способны будут работать на высотах 110-130 км и уничтожать в ближнем космосе разведывательные спутники. Новый комплекс оснастят всевысотным обнаружителем, который позволит найти и одновременно атаковать до десяти баллистических ракет, "летящих со скоростью более 4 миль в секунду".

Об испытаниях отдельных компонентов "Прометея" стало известно летом прошлого года. Между тем в собранном виде С-500 пока никто не видел. Комплекс, по последним данным, находится на стадии опытно-конструкторских работ.

Впрочем, нельзя исключать, что система почти готова к испытаниям, а Минобороны РФ решило сознательно придержать "рекламную кампанию" новейшего комплекса, чтобы продать как можно больше систем С-400. Сейчас их активно покупают иностранные правительства, а если они узнают, что комплекс морально устарел, ажиотаж спадет. Это приведет к снижению цены, что Москву не устраивает.