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США пришли в ужас от С-500

Фото: www.globallookpress.com
У российского "Прометея" американцы обнаружили невероятные сверхспособности

Военные эксперты из США, проанализировав всю имеющуюся в открытом доступе информацию о комплексе ПВО РФ С-500, который может поступить на вооружение ВКС России через пару лет, сделали неутешительный вывод – ракеты "Прометея" будут способны сбивать любые воздушные цели вне зависимости от их типа и назначения.

Более того, как пишет журнал The National Interest, у американцев есть подозрение, что российский производитель комплекса, а его разработчиком является концерн "Алмаз-Антей", специально занижает способности нового смертельного оружия.

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По данным издания, ракеты С-500 "Прометей" смогут поражать цели на максимальной высоте 95-97 километров. Однако американские аналитики считают, что Москва умышленно скрывает реальные характеристики комплекса. По их выкладкам, его ракеты способны работать на высотах в 110-130 км и сбивать в ближнем космосе разведывательные спутники.

Также новый комплекс ПВО будет оснащен всевысотным обнаружителем, который позволит обнаружить и одновременно атаковать до десяти баллистических ракет, "летящих со скоростью более 4 миль в секунду", говорится в статье. Помимо этого, "Прометей" будет иметь несколько различных радиолокационных систем, ориентированных на разные цели, к примеру, они одновременно смогут обнаруживать самолеты, вертолеты, беспилотники и ракеты.

Известно, утверждает издание, что радар "Енисей" способен находить и отслеживать воздушные цели на всем диапазоне высот, идентифицировать их как "свой" или "чужой" и определять приоритетные.

Эксперты отмечают, что С-500 создаст "большие проблемы" для всех без исключения истребителей, построенных по технологии сниженной радиолокационной заметности.

Ранее сообщалось, что американцы, озабоченные тем фактом, что для радаров уже действующего С-400, и не говоря о С-500, хваленые F-22 и F-35 являются теперь вполне отчетливыми целями, приступили к созданию "чудо-самолета", способного преодолевать российскую ПВО.

Напомним, об испытаниях "Прометея" стало известно летом нынешнего года.

Николай КАЦАПОВ
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