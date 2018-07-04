Россия испытала С-500

Но сам комплекс никто не видел

В России уже проходят испытания элементов самой совершенной отечественной системы ПРО С-500 "Прометей". Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. Однако пока никто из "не посвященных" систему ПРО, что называется "в железе" не видел – только на календаре "Алмаз-Антей".

Несмотря на медийный шум вокруг перспективного зенитно-российского комплекса С-500, пока самым современным российским ЗРК остается С-400. "Пятисотка" находится на стадии опытно-конструкторских работ, в том время как США давно приняли на вооружение свою новейшую систему THAAD.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на годовой отчет разработчика С-500 НПО "Алмаз-Антей", особые усилия будут направлены на развитие системы ПРО с "расширением использования многорубежного подхода к построению системы обороны". Но главное, НПО займется созданием современных активных фазированных решеток для систем и комплексов ПВО и ПРО.

Это говорит о том, что задачей перспективного комплекса будет в том числе уничтожение "самолетов-невидимок" противника, например бомбардировщиков B-21, которые Пентагон планирует принять на вооружение в середине 20-х годов.



Кроме того, комплекс должен сбивать ракеты, в том числе ядерные, в ближнем космосе и эффективно противостоять гиперзвуковой угрозе. Большое внимание будет уделено и электронной начинке. Исходя из отчета,"Алмаз-Антей" в данный момент активно работает над новой системой управления. Авиация и зенитно-ракетные комплексы будут действовать еще в более тесном взаимодействии, постоянно поддерживая связь друг с другом. Только так сегодня можно противостоять высокотехнологичному противнику.

Однако никаких сроков создания нового комплекса не называется. В мае на совещании по вопросам развития вооруженных сил в Сочи Владимир Путин поставил задачу завершить разработку С-500 и подготовить ЗРК к серийному производству.

Пока ощутимых предпосылок к этому нет. Хотя по первоначальному плану С-500 должен был быть готов еще в прошлом году. По версии ряда СМИ, "Алмаз-Антей" столкнулся с целым рядом трудностей, в частности, по линии кооперации. В создании комплекса участвуют сотни предприятий, и, предположительно, не все они оказались способны выполнить заказ.



